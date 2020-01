Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG



Wien (pta011/31.01.2020/10:07) - S IMMO AG ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass in Folge der Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital die Gesamtzahl der Stimmrechte 73.608.896 und das Grundkapital der Gesellschaft EUR 267.457.923,62 beträgt.



