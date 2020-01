CeoTronics AG: Bericht zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 (1. Juni bis 30. November 2019)DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis CeoTronics AG: Bericht zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 (1. Juni bis 30. November 2019)31.01.2020 / 10:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bericht zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 (1. Juni bis 30. November 2019)Konzernumsatz TEUR 10.893 (+43,9%) // Brutto-Cashflow TEUR 881 (+274,9%) // Konzernergebnis TEUR 411 (+114%) // extrem hoher Auftragsbestand von TEUR 23.201 (+6,1%)Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni bis zum 30. November 2019 einen Konzernumsatz von TEUR 10.893 (Vorjahr TEUR 7.569) verzeichnet und damit den höchsten Halbjahresumsatz in der Unternehmensgeschichte erreicht.Aufgrund weiterer größerer Auftragseingänge im laufenden Geschäftsjahr konnte der schon zum Vorjahreszeitpunkt extrem hohe Auftragsbestand (damals + 273,6 %) um weitere 6,1 % auf TEUR 23.201 gesteigert werden. Der Auftragsbestand zum 30. November 2019 war nicht nur von einem sehr hohen Wert geprägt, sondern auch von der höheren Anzahl an größeren Projekten und vor allem davon, dass viele Aufträge über einen längeren Zeitraum in mehreren Lieferlosen und / oder mit mehreren Leistungs-Milestones (teils inkl. vorgelagerter Entwicklung, Zertifizierung / Zulassung etc.) abgewickelt werden. Bereits am 13. Januar 2020 konnte CeoTronics per CorporateNews einen weiteren Auftragseingang über ca. EUR 1,7 Mio. veröffentlichen. Der Auftragsbestand konnte dadurch auf über EUR 24,8 Mio. gesteigert werden.Zum Geschäftshalbjahr wurde ein EBIT von TEUR 731 (Vorjahr TEUR 103), ein Ergebnis vor Steuern von TEUR 595 (Vorjahr TEUR 8) sowie ein Konzernergebnis von TEUR 411 (Vorjahr TEUR 192) festgestellt.Der Brutto-Cashflow betrug im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 / 2020 TEUR 881 (Vorjahr TEUR 235).Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich zum 30. November 2019 gegenüber dem Jahresabschluss 2018/2019 von TEUR 10.350 um TEUR 381 auf TEUR 10.731. Die Eigenkapitalquote ist allerdings aufgrund der deutlich erhöhten Bilanzsumme von 49,2% auf 46,9% gesunken.Der Personalbestand im Konzern (inkl. Auszubildende) per 30. November 2019 lag mit 142 um insgesamt drei Mitarbeiter unter dem Vorjahreswert. Nach Vollzeitäquivalenten (FTE) ergab sich ein Wert von 130 (Vorjahr 132).Die Bedrohung durch den Terrorismus und die organisierte Kriminalität hält weiter an. Demzufolge müssen die staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräfte auch in Bezug auf die personenbezogene technische Ausstattung nachrüsten, um die innere und äußere Sicherheit zu stärken. Politik und unsere Gesellschaft haben die Notwendigkeit erkannt, nachhaltig die Investitionen zur Verteidigung unserer Demokratie und Freiheit zu erhöhen.Eine traditionelle Kernkompetenz der CeoTronics liegt in der erfolgreichen Akquise und Abwicklung von Aufträgen der staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräfte. Die neuen CeoTronics-Produkte, u. a. die CT-MultiPTT 3C und CT-MultiPTT 1C, wurden für den Spezialkräfte-Einsatz der Polizei und des Militärs entwickelt. CeoTronics hatte das richtige Produkt-Portfolio zur richtigen Zeit bereit. Aufgrund dieser positiven Rahmenbedingungen rechnet CeoTronics mit weiteren größeren Auftragseingängen.Im Zuge der Erhöhung des Umsatzanteils mit staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräften ist die Abhängigkeit von einer möglicherweise stärker schwächelnden deutschen Konjunktur weiter gesunken.Die Produktneuentwicklungen CT-DECT Headset und CT-DECT Case8/12 werden dem Vertrieb abgestuft ab März 2020 zur Verfügung stehen. Die höchste Ausbaustufe des CT-DECT Case kann bis zu 12 mobile CT-DECT-Anwender "managen" und wird zum Jahreswechsel 2020 / 2021 erhältlich sein. Mit diesen Entwicklungsabschlüssen und Serienumsetzungen ist die Erneuerung des Produkt-Portfolios fast abgeschlossen und die zuvor genannten Produkte werden unsere Wettbewerbsposition auch im Industriemarkt deutlich verbessern. Mit den neuen CT-DECT-Produkten, aber auch mit der nächsten Vermarktungsstufe der CT-MultiPTT's im europäischen Ausland wird CeoTronics versuchen, den aktuell auf 29,8 % gesunkenen Auslandsanteil am Konzernumsatz wieder anzuheben. Der hohe Inlandsanteil am Konzernumsatz (70,2 %) ist durch die vielen größeren Aufträge der staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräfte sowie der Verteidigungsindustrie begründet, die die neu entwickelten CeoTronics-Produkte für ihre Aufgaben benötigen."Die Auflösung des bei den staatlichen Sicherheits- und Ordnungskräften über Jahrzehnte aufgebauten Investitionsstaus, aber auch die neuen Investitionsbedürfnisse aus zusätzlichen bzw. geänderten Herausforderungen werden uns noch Jahre beschäftigen. Demzufolge schätzen wir auch die zukünftige Geschäftsentwicklung der CeoTronics sehr positiv ein. Im Geschäftsjahr 2019 / 2020 können wir einen Konzernumsatz von ca. EUR 23,0 Mio. und ein positives Konzernergebnis von ca. EUR 1,0 Mio. erreichen. Für die Folgegeschäftsjahre halten wir an dem Ausblick bzw. Potential fest, innerhalb der nächsten drei Geschäftsjahre über EUR 25,0 Mio. Umsatz, deutlich positive Ergebnisse sowie eine nachhaltige Dividendenfähigkeit zu erzielen.", teilte der CEO Thomas H. Günther mit.Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board notiert und ist seit Oktober 2019 wieder zum Xetra-Handel zugelassen.Weitere Informationen:CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: investor.relations@ceotronics.com, Internet: http://www.ceotronics.com31.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 