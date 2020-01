31.01.2020 - Die SYZYGY Gruppe (ISIN: DE0005104806)hat nach vorläufigen Zahlen 2019, Umsatzerlöse in Höhe von EUR 64,2 Mio. erzielt, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr von rund 2 Prozent entspricht. Im deutschen Kernmarkt konnte erneut ein solides Wachstum mit Umsatzerlösen von etwa 50 Mio. Euro erwirtschaftet werden, wobei eine sehr gute EBIT-Marge von 15 Prozent erzielt wurde. Dagegen waren die Umsatzerlöse international mit rund EUR 14 Mio. um EUR 5 Mio. rückläufig. Der Verlust des Kunden AVIS in den USA und die Restrukturierung des englischen Geschäfts haben das Geschäftsjahr ...

