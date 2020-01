Bonn (ots) - Das war's. Nach 47 Jahren, nach zähem Ringen, nach zwei Neuwahlen und skurrilen Debatten verlässt Großbritannien an diesem Freitag die EU. In einer Übergangszeit bis Ende des Jahres soll durch Abkommen und Verträge die neue Beziehung zwischen Insel und Kontinent eine Form finden. Zurück bleibt ein gespaltenes, erschöpftes Land, das nicht nur gesellschaftlich um seine Einheit ringt. Schottland liebäugelt nach wie vor mit der Unabhängigkeit.Wie wird sich das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien verändern? Wann und wie werden die Auswirkungen des Austritts wirtschaftlich spürbar? Wie steht es nach dem Brexit um die Einheit Großbritanniens - gesellschaftlich und politisch -Moderator Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Prof. Anthony Glees, Politikwissenschaftler University of Buckingham- Tessa Szyszkowitz, Publizistin- Axel Thill, Ex-Kandidat Brexit-PartyPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4507525