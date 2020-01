Persönliche Daten müssen besonders geschützt werden. Darüber wacht der oberste Landesdatenschützer Brink. Er informiert nun über Pannen und erklärt noch einmal, was er gegen Twitter hat. In Baden-Württemberg werden immer mehr Datenpannen gemeldet. Im vergangenen Jahr gingen beim obersten Landesdatenschützer Stefan Brink 1.824 Meldungen ein. Im Jahr 2018 waren es vom Inkrafttreten neuer europäischer Datenschutzregeln (Datenschutzgrundverordnung) im Mai bis zum Jahresende 774 Meldungen. Brink erklärte den Anstieg am Donnerstag in Stuttgart damit, dass die neuen Datenschutzregeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...