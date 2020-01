Linz (www.anleihencheck.de) - Bei der Notenbanksitzung der Norges Bank wurde entschieden, dass der Leitzins unverändert bei 1,50% bleibt und dieser auch noch länger unverändert bleiben wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aufgrund der globalen Risiken stehe die Norwegische Krone (NOK) unter Druck. Die fallenden Ölpreise würden sich bemerkbar machen. Anfang dieser Woche sei EUR/NOK auf das Niveau von Mitte Dezember gestiegen. Gestern sei ein Wert von 10,1835 erreicht worden. Heute werde die Arbeitslosenquote von Januar veröffentlicht. Man erwarte ein bestätigendes Bild der abkühlenden Konjunkturdynamik. Ein Blick nach Amerika: Der Arbeitsmarkt sei robust und die Löhne würden steigen. Heute Nachmittag werde der Chicago PMI verfolgt. Am Montag sorge der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes für Interesse, denn dieser werde als verlässlichster Frühindikator für die Wirtschaftsaktivität in Amerika gesehen. Die heutige Handelsbandbreite bei EUR/USD liege zwischen 1,0990 und 1,1080. (31.01.2020/alc/a/a) ...

