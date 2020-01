Warten auf Wirecard AG (ISIN: DE0007472060). Quartalszahlen sind das, was jetzt zum Long-Glück noch fehlt. Oder? Sollte heute bei Wirecard heute möglich sein: NEWS. Und ist auch so! Neuer Kunde mit 10 Mio. Nutzern, neue Perspektiven plus Bestätigung für Konkurrenzfähigkeit! Gestern, genauso wie die Tage zuvor kam man eigentlich ohne große Neuigkeiten beim Münchener-Paymentdienstleister nicht um Diskussionen herum. Spekulationen über drohende oder "Mini-" Short Squeezes sind "ganz nett" auch die wieder kolportierten neuen Analystenmeinungen, die hohen genannten Kursziele. Die starke Charttechnik, ...

