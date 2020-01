(shareribs.com) Chicago 31.01.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Donnerstag überwiegend leichter. Die Sojabohnen sind dabei auf das geringste Niveau seit acht Monaten abgerutscht. Die Exportverkäufe bei den Sojabohnen fielen schwach aus. März-Mais verbessert sich im elektronischen Handel um 1,25 Cents auf 3,8075 USD/Scheffel. Im gestrigen Handel verlor der Kontrakt 1,2 ...

