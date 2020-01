Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 31. Januar eröffnet thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) als erster Großkonzern die Hauptversammlungs- und damit auch die Dividendensaison 2020, so die Analysten der DekaBank. Auf rund 49,4 Milliarden Euro prognostiziere die DekaBank die Ausschüttungen von deutschen Unternehmen in diesem Jahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...