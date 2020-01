30.01.2020 - Die publity AG (ISIN: DE0006972508) hat von ihrem Finanzierungspartner Meritz Financial Group ("Meritz") weitere 56 Mio. Euro erhalten. Damit wurde das im Rahmen der bestehenden Kooperation von Meritz bislang investierte Kapital auf nunmehr insgesamt 141 Mio. Euro ausgebaut. Die nun zur Verfügung gestellte Finanzierungstranche soll für den Ankauf des Westend Carree in Frankfurt am Main verwendet werden. Der Kaufvertrag für die Übernahme der 30.550 Quadratmeter großen Büroimmobilie in das eigene Immobilienportfolio von publity, das in der Tochtergesellschaft PREOS Real Estate AG gebündelt ...

