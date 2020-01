Altech Chemicals treibt die die Arbeiten an seiner HPA-Fabrik in Malaysia voran. Unterdessen wird die deutsche Schwestergesellschaft Altech Advanced Materials bei seinen Finanzierungsplänen von einer namhaften Schweizer Investmentbank unterstützt.

Arbeiten an HPA-Fabrik schreiten schneller voran als geplant

Derzeit baut Altech Chemicals (0,10 AUD | 0,06 Euro; AU000000ATC9) eine Fabrik für hochreines Aluminiumoxid (HPA) in Malaysia. Mit HPA will man nicht nur die LED-Industrie bedienen, sondern sich auch als Zuliferer für die Batterieindustrie etablieren. Denn HPA kommt unter anderem als Separator zwischen Anode und Kathode von Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz und erlebt durch das Wachstum der Elektroautoindustrie eine stark steigende Nachfrage. Nun gab Altech Chemicals ein Update zum Fortschritt der Bauarbeiten in Johor, vor den Toren Singapurs, heraus. Demnach schreiten die Arbeiten am elektrischen Umspannwerk, die im September 2019 begannen, schneller als geplant voran. Der Überbau des Umspannwerks steht kurz vor der Fertigstellung (siehe Bild unten). Nun geht es um die architektonischen Details und die mechanische Ausstattung. Die Konstruktion des Umspannwerks entspricht den Anforderungen ...

