Die Deutsche Bank-Aktie läuft derzeit besser als der Dax. Warum eigentlich? Gestern gab es doch Land auf, Land ab extrem mies klingende Meldungen über den gigantischen Jahresverlust der Bank in Höhe von 5,7 Milliarden Euro (siehe beispielsweise hier). Was für ein Horror, was für ein Debakel, sollte man meinen? Nun, erstens sollte man bedenken, dass die Daten der ersten drei Quartale des letzten Jahres ja schon bekannt waren, und gestern früh lediglich die Daten für das 4. Quartal veröffentlicht wurden, wodurch die Finanzdaten für das Gesamtjahr 2019 komplettiert wurden. Somit war dieser Riesenverlust für das Gesamtjahr keine echte Überraschung für den Markt.

Dennoch ist es natürlich ein deftiger Verlust. Aber wie wir gestern auch von Deutsche Bank-Chef Sewings Aussagen zitierten, so ist seine Argumentation, dass das Minus nun mal zu großen Teilen von den Abfindungskosten für die tausenden Entlassungen herrührt. Im Kerngeschäft ...

