++ In Italien und Frankreich schrumpfte im 4. Quartal 2019 die Wirtschaft ++ DE30 testet Unterstützungszone bei 13.150 Punkten ++ Bayer profitiert von positiver EPA-Stellungnahme zu Glyphosat ++Die europäischen Aktien wurden am Freitag nach den schwachen BIP-Berichten aus den einzelnen EU-Mitgliedsländern gemischt gehandelt. Das BIP-Wachstum fiel in Frankreich und Italien im 4. Quartal unerwartet negativ aus. Die wichtigsten Indizes brachen jedoch ein, als bekannt wurde, dass in Großbritannien zwei Coronavirus-Fälle bestätigt wurden. Die Aktien in Italien und Polen sind heute die größten Nachzügler. ...

