Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Was für eine Börsenwoche. Die zaghaften Erholungsversuche nach dem Absturz zu Wochenbeginn an den Aktienmärkten hielten nicht lange, der DAX befand sich auf einer Achterbahnfahrt. Marktexperte Stefan Scharffetter von der Baader Bank blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf verunsicherte Märkte mit Angst vor einer Coronavirus-Ausbreitung, US-Zahlen, Stimmungsindikatoren, startender Berichtssaison in Deutschland und einer ernüchternden Notenbanksitzung. Was der Markt daraus gemacht hat und was nächste Woche ansteht, mehr dazu im Video.