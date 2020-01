Nach einer turbulenten Handelswoche sind die Öl- und Heizölpreise wenig verändert in den Freitag gestartet. Insgesamt bleibt das Heizölpreisniveau in unmittelbarer Nähe des am Dienstag erreichten Zwei-Jahres-Tiefs. Die Nachfrage geht, nach der riesigen Bestellwelle, die im Laufe der Woche über den Markt hereinbrach, deutlich zurück. Insgesamt bleit das Verbraucherinteresse aber außergewöhnlich hoch. ...

