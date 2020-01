Der Mietendeckel wirft seine Schatten voraus

Die Immobilienpreise kletterten zum Jahresende 2019 kräftig: In allen von Dr. Klein im Rahmen des Trendindikators Immobilienpreise DTI Nord & Ost untersuchten Metropolregionen stiegen sie deutlich.

Demnach legten die Häuserpreise in Berlin im Vergleich zum Vorjahr um fast 14 Prozent zu - absoluter Spitzenwert in den Metropolregionen in Nord und Ost. Erstmals steigt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Häuser an der Spree auf 3.000 €/qm. Damit behauptet Berlin den Spitzenplatz knapp vor Hamburg, so Dr. Klein.

