Evotec: Sorgt diese Erfolgsmeldung für die nächste Kurs-Rallye?

Bei Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) laufen die Geschäfte weiter rund. Der Biotech-Konzern gab am Donnerstag bekannt, bei der Entwicklung von Wirkstoffen gegen schmerzhafte Wucherungen an der Gebärmutter (Endometriose) erfolgreich vorangekommen zu sein. Laut Evotec hat der Partner Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) entschieden, ein weiteres Programm in die Phase I der klinischen Entwicklung zu überführen.

Signifikante Meilensteinzahlungen winken

Durch die erste Verabreichung des Wirkstoffs in der klinischen Phase-I-Studie erhielt Evotec eine Meilensteinzahlung von 2 Mio. Euro. Abhängig vom Projektfortschritt winken Evotec darüber hinaus weitere "signifikante" Meilensteinzahlungen sowie Umsatzbeteiligungen. "Die Wirkstoffkandidaten, die wir identifiziert haben, zeigen hervorragende Ergebnisse und haben ein großes Potenzial - höchstwahrscheinlich auch über die zunächst untersuchten Indikationen hinaus", gab der Evotec-Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler bekannt.

