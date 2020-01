Holmes Investment Properties PLC: 75 Mio GBP Kreditfazilität gesichert für den Roll out der Familien UnterhaltungszentrenDGAP-News: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion Holmes Investment Properties PLC: 75 Mio GBP Kreditfazilität gesichert für den Roll out der Familien Unterhaltungszentren31.01.2020 / 12:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.31. Januar 2020Holmes Investment Properties Plc("HIP" oder "das Unternehmen")75 Mio GBP Kreditfazilität gesichert für den Roll out der Familien UnterhaltungszentrenHolmes Investment Properties Plc (Berlin: J16), die britische Immobilien-Investmentgesellschaft mit Fokus auf den Freizeitsektor, ist erfreut bekannt zu geben, eine Kreditfazilität über £ 75 m für den Ausbau der Familien Unterhaltungszentren in Großbritannien gesichert zu haben.Die Fazilität wird für den Rollout von Standorten für Everyone Entertained eingesetzt werden und wird durch weitere Beteiligungen und mehr tr übliche Fremdkapital Finanzierungen ergänzt werden. Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren 25 Standorte zu realisieren.Jeder Veranstaltungsort wird ca. 80 neue lokale Arbeitsplätze schaffen und wird mehrere Indoor-Aktivitäten für alle Altersgruppen und Gruppen zusammen mit einem dynamischen Essens- und Getränkeangebot anbieten, um die Auswahl an Kunden zu bedienen, die EveryoneEntertained anziehen wird.Der Freizeitveranstalter wird ein Aktivitäts- und soziales Zentrum werden, das Besucher tagelang immer wieder anzieht, und bietet neben dem Straßenküchencafé des Zentrums eine Active Arcade, Paradrop Virtual Reality Parachuting, Escape Rooms, Laser Tag Arena, Riesiges Soft Play, Life Size Fun Building Blocks, Dinosaur Adventure Golf, Adult and Junior High Ropes und Kletterwände an.Grant Wright, Geschäftsführer von Everyone Entertained, kommentierte: "Wir freuen uns, die Sicherung dieser Anlage bekannt zu geben, an der HIP plc in unserem Namen gearbeitet hat. Die Fazilität wird es uns ermöglichen, in die nächste Phase unseres Programms einzusteigen, wenn wir im Laufe des Jahres mit der Einführung der ersten Zentren und der Sicherung weiterer Standorte im Vereinigten Königreich beginnen. "Michael Simmonds, CEO von HIP, kommentierte: "Wir freuen uns nun darauf, die Entwicklung der Projekte im Jahr 2020 voranzutreiben; und begrüßen Teammitglieder und Kunden, um die erstaunlichen Aktivitäten zu versuchen, wenn wir unsere Türen später in diesem Jahr öffnen."Anfragen:HIP Plc Martin Eberhardt, ChairmamYellow Jersey Charles Goodwin Georgien Colkin +44 (0)203 004 9512 hip@yellowjerseypr.comHinweise für RedakteureHolmes Investment Properties Plc (Berlin: J16) ist eine auf den Freizeitsektor spezialisierte britische Immobilieninvestmentgesellschaft, die seit 2011 an der Berliner Börse notiert. Über die Tochtergesellschaften, UK Adventure Parks Ltd und HIP Entertainment Properties, arbeitet HIP mit Immobiliengesellschaften zusammen, um geeignete Grundstücke zu identifizieren, diese Grundstücke im Rahmen von Optionsvereinbarungen zu erwerben, Planungsgenehmigungen zu erhalten, das Freizeitzentrum nach den Spezifikationen des Betreibers zu errichten und deren Erträge zu maximieren. Es werden zuvor vereinbarten langfristigen Mietvertrag mit einer vereinbarten Rendite angestrebt.Da der Freizeitmarkt zusammen mit der Anzahl der Freizeitzentren in Großbritannien weiter wächst, beabsichtigt HIP, mit schnell wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um in den nächsten 5-6 Jahren mindestens 12 Freizeitzentren zu entwickeln und dadurch den Wert des Unternehmens erheblich zu steigern.31.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Holmes Investment Properties PLC 85 Great Portland Street, London W1W 7LT London Großbritannien Telefon: +44 (0) 203 858 7790 E-Mail: contact@hipplc.com Internet: www.hipplc.com ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654 Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 965271Ende der Mitteilung DGAP News-Service965271 31.01.2020