Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AGUnternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.01.2020 Kursziel: 25,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick SpeckPreview: Abgeschwächte wirtschaftliche Dynamik dürfte auch in Q2 spürbar gewesen sein FORTEC wird am 06. Februar die HV abhalten. Wir gehen davon aus, dass in diesem Zusammenhang auch Eckdaten für H1 2019/2020 (endete am 31.12.) vermeldet werden. Starke Vorjahresbasis dürfte erneut unterschritten worden sein: FORTECs Umsatzniveau in Q2 rangiert aufgrund der Feiertage gewöhnlich etwas unterhalb des Auftaktquartals. Zudem sollte die zum Jahresende 2019 geringe wirtschaftliche Dynamik in den wesentlichen Endmärkten des Unternehmens weiterhin spürbar gewesen sein, wohingegen Q2 2019 mit einem organischen Wachstum von ca. 9% (bzw. 18% inkl. der erstmals konsolidierten UKTöchter) eine starke Vorjahresbasis bildete. Ausgehend hiervon rechnen wir nun mit einem leichten Umsatzrückgang i.H.v. 2% (-7% qoq) auf rund 20,0 Mio. Euro (Vj.: 20,5 Mio. Euro). Die fehlenden Deckungsbeiträge dürften auf EBIT-Ebene zu einem überproportionalen Ergebnisrückgang auf knapp 1,0 Mio. Euro geführt haben (Vj.: 1,4 Mio. Euro) und entsprechend einen deutlichen Margenrückgang bedeuten (MONe: -160 BP auf 5,1%). Branchenindikatoren sprechen für solides Marktumfeld in 2020: Wir sehen darin eine kurzfristige Abschwächung und rechnen für das laufende Q3 mit einer spürbaren Verbesserung. So hat sich das Geschäftsklima in der Digitalbranche nach Angaben des Branchenverbands Bitkom zum Jahresende deutlich aufgehellt und im Dezember mit 26,9 Punkten (+6,3 Punkte mom) den höchsten Wert in H2 erreicht. Die Geschäftserwartungen kletterten sogar auf den Jahresbestwert 2019. Laut der jüngst veröffentlichten Verbandsprognose ist für 2020 ein solides Wachstum des deutschen ITK-Markts um 2,0% auf 164,2 Mrd. Euro zu erwarten, allerdings würde dies zugleich den schwächsten Zuwachs der letzten 3 Jahre bedeuten (2018: +2,8%; 2019: +2,5%). Die Verlässlichkeit der Marktprognosen hängt u.E. nicht unwesentlich vom Fortgang der Ausbreitung des Corona-Virus insbesondere in China ab. Die dortigen Behörden haben jüngst eine Verlängerung der Neujahrsferien bis zum 09. Februar angeordnet. Dies betrifft auch einige Lieferanten von FORTEC, so dass Lieferverzögerungen entstehen könnten, die aber kurzfristig aufgrund bestehender Vorratskapazitäten überbrückt werden können. Jahresziele werden zur Herausforderung: Nichtdestotrotz setzen die Jahresziele einer Seitwärtsbewegung bei Umsatz und EBIT vor allem ergebnisseitig eine deutliche Steigerung voraus. Zum dafür notwendigen Maßnahmenpaket gehört u.a. der strategische Abschluss zweier Betriebspachtverträge mit wesentlichen Tochtergesellschaften zum 01. April 2020. Ziel ist es, Doppelarbeiten im Konzern zu vermeiden und die Vertriebsstrukturen zu straffen. In Erwartung gedämpfter Q2-Zahlen sowie angesichts der Unsicherheiten in China haben wir unsere Schätzungen allerdings leicht revidiert. Fazit: Abgesehen von einer stattlichen Dividendenrendite i.H.v. 3,6% dürfte der Newsflow rund um die HV verhalten ausfallen. Dennoch sehen wir die Attraktivität der Equity Story als digitaler Lösungsanbieter darin nicht wesentlich geschmälert und erachten die Aktie nach wie vor als zu günstig bewertet. Wenngleich wir die Kaufempfehlung und das Kursziel bestätigen, sollten Investoren zunächst die HV abwarten und etwaige Rücksetzer nutzen. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.