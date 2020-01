HELSINKI (dpa-AFX) - Die finnische Fluglinie FINNAIR stellt aufgrund des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus alle Flüge nach China ein. Alle Flüge auf das chinesische Festland zwischen dem 6. und 29. Februar werden gestrichen, wie die Airline am Freitag in Helsinki mitteilte. Bis dahin sollten betroffene Finnair-Kunden, die sich gerade auf Reisen befinden, nach Helsinki zurückgebracht werden.



Nach Guangzhou will Finnair demnach bereits vom 5. Februar und bis zum 29. März nicht mehr fliegen. Für alle Verbindungen nach China bis Ende Februar werden ab sofort außerdem keine Buchungen mehr angenommen. Der Flugverkehr in die semiautonome Sonderverwaltungszone Hongkong wird dagegen regulär fortgesetzt.



In Finnland ist bislang ein Fall des Coronavirus bestätigt worden. Finnair fliegt in der Winterzeit normalerweise 35 Mal pro Woche von Helsinki aus nach China und Hongkong. In dieser Woche hatten bereits andere Fluglinien wie die Lufthansa ihre Flüge von und nach China wegen des Virus gestrichen./trs/DP/fba

