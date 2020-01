Köln (ots) - Die Kölner Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) hat ein neues Führungsduo. Heike Blohm-Schröder und Dieter Urbach übernehmen die technische und kaufmännische Leitung. In der Niederlassung führen sie rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in verschiedensten Fachrichtungen mit dem Schwerpunkt Planen, Bauen und Betreiben landeseigener Immobilien tätig sind.Dieter Urbach arbeitete vor seinem Wechsel zum BLB NRW für ein privatwirtschaftliches Immobilienleasing-Unternehmen und war zuletzt unter anderem für das europaweite Immobiliengeschäft verantwortlich. "Ich freue mich, mit der Niederlassung Köln in ein starkes Team gekommen zu sein, und hoffe, mit meiner kaufmännischen Erfahrung hilfreiche und nützliche Impulse geben zu können", beschreibt der studierte Betriebswirt seine neuen Aufgaben.Heike Blohm-Schröder blickt auf eine lange Karriere in der öffentlichen Bauverwaltung zurück. Nach Architekturstudium und Baureferendariat beim Land Nordrhein-Westfalen sammelte sie Erfahrungen in verschiedenen Positionen in Düsseldorf, Köln, Bonn und Berlin, bevor sie 2009 die Abteilungsleitung Assetmanagement in der Niederlassung Duisburg des BLB NRW übernahm. Danach war sie längere Zeit als stellvertretende Niederlassungsleitung in Köln tätig und hat in den letzten zweieinhalb Jahren den Geschäftsbereich Justizvollzug in der BLB NRW Zentrale aufgebaut und erfolgreich geleitet. Auch Heike Blohm-Schröder freut sich auf ihre Rolle in der Niederlassungsleitung: "Eine Herausforderung unter neuen Vorzeichen - wir wollen mit erfahrenen und neuen Mitarbeitern unser Wissen aus Verwaltung und Wirtschaft, Technik und Ökonomie bestmöglich verbinden."Beide sind sich einig: "Bei rund 1,5 Mio. m² Mietfläche und zahlreichen Großprojekten für die NRW-Landesorganisationen und den Bund brauchen wir starke Teams mit viel Fachwissen, Motivation und einem guten Draht zum Kunden!"Die Arbeit des BLB NRW Köln für Justiz, Polizei, Universitäten und Hochschulen sowie für zahlreiche Bundesbehörden prägt sichtbar das Stadtbild der Ballungszentren Köln, Bonn und Leverkusen z.B. durch die Neubauten der TH Köln am Campus Leverkusen, die Projektierung des neuen Justizzentrums in Köln-Lindenthal sowie die zahlreichen Neubauten der Universität Bonn.Die vollständige Meldung inkl. Bildmaterial finden Sie online unter https://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/200131/index.phpÜber den BLB NRWDer BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.300 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,4 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB NRW beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen. Mehr Informationen unter www.blb.nrw.dePressekontakt:Kontakt für die Medien:Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRWNiederlassung KölnFrank BuchPresse und KommunikationDomstr. 55-7350668 KölnTelefon: 0221/35660-282E-Mail: frank.buch@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63580/4508030