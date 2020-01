Haben Sie schon einmal von der 72er-Regel gehört oder gelesen? Vermutlich ja, weil sie in Beiträgen über Anlagestrategien und Altersvorsorge immer wieder erwähnt wird. Was aber besagt diese Regel überhaupt?Bei der 72er-Regel handelt es sich um eine Faustformel, mit der man schnell ausrechnen kann, wie viele Jahre es dauert, bis sich das Kapital verdoppelt. Der Zeitraum hängt natürlich von der durchschnittlichen Rendite ab. Die 72-er Regel heißt so, weil man einfach diese Zahl durch die Rendite dividieren muss, um die Zeit bis zur Kapitalverdopplung zu erfahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...