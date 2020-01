Die Netze BW hat am Rand der Schwäbischen Alb einen weiteren Feldversuch zur Integration von Elektromobilität in die Stromnetze eingerichtet. Im Mittelpunkt dabei stehen die Einflüsse privater Ladevorgänge auf das Verteilnetz in einem ländlichen Gebiet. Acht Haushalte in Kusterdingen im Kreis Tübingen beteiligen sich an dem Feldtest, der bis März 2021 geplant ist. Ihnen steht seit Ende dieses Monats ...

Den vollständigen Artikel lesen ...