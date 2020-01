Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das Corona-Virus hält die Märkte in Atem: Wie dauerhaft ist der Einfluss von Epidemien auf die Finanzmärkte? Die Deutsche Bank: Bullishes Revearsal nach Katastrophen-Zahlen, ein Fingerzeig für die Aktie? Und "die Stars des Januars": Wie performen die besten/Schwächsten Aktien des ersten Monats im Restjahr? Diese Fragen stellt sich Dr. Dennis Riedl mit Ihnen in der aktuellen Ausgabe des TSI Wochenupdates. TSI Wochenupdate 04/2020: https://www.deraktionaer.tv/videos/top-news/folge-den-insidern-tsi-wochenupdate-20195757.html Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung beginnt mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Finanzmärkten. Die im Beitrag gezeigten Strategien wollen zeigen, wie systematische Geldanlage konkret aussehen kann und wie sich entsprechende Strategien aktuell am Markt verhalten. Gezeigt werden jeweils Grundlagen, die in Börsenbriefen Vertiefung finden. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. Der Autor Dr. Dennis Riedl ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Hellofresh.