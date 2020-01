Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft:DGAP-News: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft:31.01.2020 / 14:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ISIN DE 000 722400 8 Wertpapier-Kenn.-Nrn. 722400_____________________________________________________Der Vorstand gibt hiermit bekannt:Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der am 24. April 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft, München, vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/19 in Höhe von EUR 32.409.535,66 zur Ausschüttung einer um fünf Euro erhöhten Dividende von EUR 29,-- je dividendenberechtigter Stückaktie zuzüglich eines Bonus von EUR 15,-- je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden.München, den 31.1.2020Sedlmayr Grund und Immobilien AGDer Vorstand31.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft Marsstraße 46-48 80335 München Deutschland Telefon: + 49 (0) 89 / 51 22-0 Fax: + 49 (0) 89 / 51 22-2520 E-Mail: investor.relations@sedlmayr-ag.de Internet: - ISIN: DE0007224008 WKN: 722400 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 965329Ende der Mitteilung DGAP News-Service965329 31.01.2020