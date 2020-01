Auch zum Wochenschluss keine Entspannung am deutschen Aktienmarkt. Die Angst vor dem Coronavirus und den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hält die Börse weiter im Griff. Selbst Meldungen wie der heutig endgültig vollzogene Brexit oder das Impeachment-Verfahren gegen Trump, das heute schon zu Ende gehen könnte, treten komplett in den Hintergrund. An den US-Börsen, die sich gestern von den heftigen Anfangsverlusten etwas erholen konnten und der Dow Jones am Ende sogar 0,4 Prozent höh..

