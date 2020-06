Der DAX wird am Donnerstag mit leichten Abschlägen in den Tag starten, nachdem er in den Tagen zuvor kräftig gestiegen und erneut über die 200-Tage-Linie gesprungen war war. Schwächere Vorgaben von der Wall Street (-0,7%) sowie überwiegend rote Vorzeichen an den asiatischen Börsenplätzen drücken aktuell auf die Stimmung der Anleger. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

