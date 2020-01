=== M O N T A G, 3. Februar 2020 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Januar *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q, Dublin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK vor Treffen mit der Lebensmittelwirtschaft, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Österreichs Bundeskanzler Kurz, PK nach dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresempfang, Rede von Bundesbank- Präsident Weidmann (19:15), Eschborn 20:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Argentiniens Präsident Fernandez, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 22:04 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q, Mountain View *** - US/Kfz-Absatz Januar - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat Iowa D I E N S T A G, 4. Februar 2020 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q, Zamudio 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2019, Baar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:45 NL/Ferrari NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 13:20 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q, Turin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank *** 22:08 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Januar *** - US/Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation, Washington - AU/Cimic Group Ltd, Jahresergebnis, St. Leonards M I T T W O C H, 5. Februar 2020 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Januar *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK, 10:00 HV), München *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 07:15 DE/Dic Asset AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde sowie Update zum Geschäftsjahr 2019 (09:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Jahresergebnis, Koblenz *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q, Newbury 08:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis (09:30 PK), Stockholm 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q, New York 12:30 DE/EZB-Direktor Lane, Teilnahme am "Berliner Gespräch zum Finanzplatz Frankfurt" bei der Hessischen Landesvertretung in Berlin *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:15 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede beim "Grand Prix de l'economie des Echos pour l'annee 2019", Paris *** 14:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego 22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 2Q, New York - ZA/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach Südafrika und Angola (bis 8.2.) - GB/Software AG, Capital Markets Day, London D O N N E R S T A G, 6. Februar 2020 *** 05:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Toyota City 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q, Paris 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q, Stavanger *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Rational AG, Jahresergebnis, Landsberg 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis, Duisburg 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Jahresergebnis, Oldenburg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 4Q, Wien *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q, Luxemburg *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q, Espoo 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q, Mailand *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Linz *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis, Wien *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember *** 08:00 DE/Cancom SE, Jahresergebnis, München 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H, Zörbig *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 4Q *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 4Q, Courbevoie 08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis, Espoo *** 09:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 09:15 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der Santander Iberian Conference, Madrid *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Dezember *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK, Frankfurt 12:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei der Bucerius Law School zum Thema: "10 Jahre Hamburger Forum für Unternehmensteuerrecht", Hamburg *** 12:45 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco 13:00 DE/ING-DiBa AG, BI-PK, Frankfurt 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta 14:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) an der University of Texas, Austin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) *** 17:45 IT/Enel SpA, Jahresergebnis, Rom *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy 22:45 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York 23:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei der Money Marketeers of New York University F R E I T A G, 7. Februar 2020 *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Hamamatsu *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2019 *** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember *** 09:00 CH/Währungsreserven Januar 11:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar *** - CN/Handelsbilanz Januar *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (Fitch), Malta (Moody's), Tschechien (Moody's), Russland (Fitch) S A M S T A G, 8. Februar 2020 - IE/vorgezogene Neuwahlen in Irland ===

