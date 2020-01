Wien (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager DWS hat im vergangenen Jahr den Absatz deutlich gesteigert, so die Experten von "FONDS professionell".Anleger hätten unterm Strich 26,1 Milliarden Euro neu in die Fonds des Hauses gesteckt. Die Hälfte davon sei allein im letzten Quartal der Deutschen-Bank-Tochter zugeflossen. In den Jahren 2018 und 2016 hätten Investoren hingegen in Scharen ihr Geld von dem Haus abgezogen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...