Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen hat am Deadline Day noch einen neuen Spieler verpflichtet: Angreifer Davie Selke wechselt von Hertha BSC an die Weser. Werders Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann, einigte sich mit Selke und den Verantwortlichen der Hauptstädter auf eine Ausleihe bis zum 30. Juni 2021, an die sich unter gewissen Bedingungen eine Kaufverpflichtung anschließen kann."Wir freuen uns, dass wir Davie kurz vor Ende der Transferperiode verpflichten konnten. Er passt genau in unserer Anforderungsprofil und wird uns mit seinen Qualitäten in der Rückrunde weiterhelfen können", erklärte Frank Baumann. Auch Cheftrainer Florian Kohfeldt freut sich auf den Rückkehrer, der zwischen 2013 und 2015 bereits 36 Pflichtspiele (10 Treffer) für die Profis der Grün-Weißen bestritten hat. "Davie ist ein dynamischer, kopfballstarker Stürmer mit guter Geschwindigkeit. Er ist ein unangenehmer Gegner für die Abwehrspieler und hat einen guten Torriecher. Er bereichert unser Offensivspiel mit seinen Qualitäten", so Florian Kohfeldt.Davie Selke blickt zuversichtlich auf seine Rückkehr an den Osterdeich: "Werder hat bei mir immer einen sehr hohen Stellenwert. Schließlich wurde mir hier die Möglichkeit gegeben, Profi zu werden. Daher fühlt es sich für mich auch ein wenig wie nach Hause kommen an. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Florian und dem gesamten Team. Ich will dazubeitragen, dass wir schnellstmöglich aus der unteren Tabellenregion rauskommen."Davie Selke hat bislang in seiner Karriere für Hertha BSC, RB Leipzig und Werder Bremen 130 Spiele in der Bundesliga bestritten und hierbei 27 Treffer erzielt. Der 25-Jährige (*20. Januar 1995) kam als U19-Spieler nach Bremen und gab in der Saison 2013/14 im Heimspiel gegen Hannover 96 sein Bundesliga-Debüt. Bei Werder erhält der U21-Europameister von 2017 die Rückennummer 9. Der 1,94 Meter große Neuzugang wird die Grün-Weißen bereits beim Auswärtsspiel in Augsburg unterstützen und im Kader stehen.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52353/4508232