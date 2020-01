Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein höheres Sicherheitsbedürfnis treibt die Nachfrage nach börsengehandelten Edelmetall-Produkten, so die Deutsche Börse AG."In diesem Segment spielte sich in den vergangenen Wochen das meiste ab", berichte Frank Mohr von der Commerzbank. Erst hätten Anleger auf die Irankrise reagiert, aktuell bringe die Verbreitung des Coronavirus in und mittlerweile auch außerhalb Chinas viele offene Fragen mit sich. Breiter aufgestellte Rohstoffkörbe basierend auf dem NYSE Arca Gold Bugs Index (ISIN LU0488317701/ WKN ETF091) seien Mohr zufolge ebenfalls unterm Strich in den Depots gelandet. "Industriemetalle und Öl spielten eher untergeordnete Rollen." ...

