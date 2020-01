Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Johanna Krämer blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Bayer wieder. Die US-Umweltbehörde EPA hat jüngst Stellung zu Glyphosat genommen und mit den getroffenen Aussagen Bayer den Rücken gestärkt. Bei den Verkäufen steht Amazon an der Spitze. Der Onlinehändler hat mit seiner Jahresbilanz alle Erwartungen übertroffen. Die Erlöse wuchsen beispielsweise um 21 Prozent.