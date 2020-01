Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Exxon Mobil hat im vierten Quartal einen Rückgang beim Gewinn und Umsätzen hinnehmen müssen. Die Markterwartungen wurden jedoch dank der Verkäufe von Aktivitäten in Norwegen übertroffen. Die Aktie gibt im vorbörslichen US-Handel 1,4 Prozent nach.

Wie der in Irving, Texas, ansässige Konzern mitteilte, sank der Nettogewinn auf 5,69 (Vorjahr: 6,00) Milliarden US-Dollar bzw. 1,33 (1,41) Dollar je Aktie. Analysten hatten laut Factset nur mit 0,75 Dollar je Aktie gerechnet. Das Ergebnis beinhaltet den weiteren Angaben zufolge einen Ertrag von 3,7 Milliarden Dollar aus dem Verkauf von Upstream-Aktivitäten in Norwegen. Der Umsatz fiel um 6,6 Prozent auf 67,17 Milliarden Dollar, was über den Markterwartungen von 64,58 Milliarden Dollar liegt.

"Unsere Aktivitäten haben sich gut entwickelt", so CEO Darren Woods. Das Downstream- und Chemiegeschäft habe jedoch die Margen und das Finanzergebnis belastet.

