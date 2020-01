Corvus Gold treibt die Expansion seines Mother Lode-Vorkommens mit Verve voran. Die beiden letzten Bohrlöcher trafen ins "Gelbe" und lieferten unter anderem Bohrergebnisse mit 1,51 g/t Gold über satte 59,4 Meter. Nun wird mit Diamant-Bohrern weitergearbeitet.

Hochgradige Mineralisierung, Bohrarbeiten werden fortgesetzt

Corvus Gold (2,05 CAD | 1,44 Euro; CA2210131058) entwickelt im Süden Nevada das Doppelprojekt North Bullfrog / Mother Lode. Die beiden Goldvorkommen befinden sich in Nachbarschaft zueinander und kommen zusammen bereits auf eine Ressource mit 3,6 Mio. Unzen Gold (ausführlich hier). Aktuell arbeitet man an einem Ressourcen-Update, um das Vorkommen zu vergrößern. Zudem will man für die beiden Projekte jeweils einzelne Wirtschaftlichkeitsrechnungen (PEA) vorlegen. Doch nebenbei wird die Exploration von Mother Lode mit Verve vorangetrieben. Dort ist man bereits der Ansicht, dass sich ein "zweites Mother Lode-Vorkommen" unter der bestehenden ...

