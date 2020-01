BERLIN (Dow Jones)--Der schleppende Ausbau der Erneuerbaren Energien wird Thema eines Spitzentreffens zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder. Die Sonderkonferenz in Berlin soll am 5. März stattfinden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin mit. Dies sei beim Treffen von Bund-Länder-Vertretern am Donnerstag im Kanzleramt vereinbart worden.

Die Bundesregierung hat das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien am Strommix bis 2030 auf 65 Prozent zu steigern. Insbesondere wegen Widerständen bei der Windenergie ist der Ausbau jedoch ins Stocken geraten.

