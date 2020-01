Die Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA (ISIN: DE0007224008) aus München wird die Dividende erhöhen. So soll der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/19 in Höhe von 32.409.535,66 Euro zur Ausschüttung einer um fünf Euro erhöhten Dividende von 29,00 Euro je Stückaktie zuzüglich eines Bonus von 15,00 Euro je Stückaktie verwendet werden, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von ...

