Glory Global Solutions (International) Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GLORY Ltd. [TYO:6457], gab heute ihren Plan bekannt, erhebliche Investitionen in Acrelec Group SAS, einen führenden Anbieter von reaktiven Selbstbedienungslösungen für die Systemgastronomie und den Einzelhandel, zu tätigen.

Das in Saint-Thibault-des-Vignes, Frankreich, ansässige Unternehmen Acrelec betreibt Niederlassungen in 14 weiteren Ländern mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Selbstbedienungskiosken, digitaler Signage sowie mobilen Bestell- und Abhollösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Neben den Lösungen für den Verkaufsraum bietet das Unternehmen Produkte für die "vollständige Prozessautomatisierung", einschließlich IoT-Analyse, IVR, optischer Beurteilung, Integration externer Daten und der Anwendung von KI-generierten Regeln zur Förderung der Küchen- und Prozessoptimierung für die Systemgastronomie.

Mit über 40.000 Installationen in mehr als 70 Ländern zählt Acrelec viele der weltweit bekanntesten Restaurants und Handelsmarken zu seinen Kunden. Im Hinblick auf die Investitionen erklärte Akihiro Harada, Chief Executive Officer von Glory Global Solutions: "Wir arbeiten seit Jahren mit dem Acrelec-Team zusammen und haben festgestellt, dass eine hohe Übereinstimmung zwischen unseren Unternehmenskulturen und Zielen besteht und sich unsere Lösungen auf dem Markt ergänzen. Wir stellen zunehmend fest, dass Verbraucher mehr Kontrolle über ihre Einkaufs- und Restauranterfahrungen anstreben. Acrelec bietet ihnen diese Kontrolle mit personalisierten und kontextsensitiven Selbstbedienungslösungen. Durch unsere Investitionen in Acrelec wollen wir das Innovationstempo des Unternehmens beschleunigen, damit alle von diesem Trend profitieren. Außerdem verfolgen wir mit dieser Zusammenarbeit das Ziel, unseren Kunden weiterhin eine große Auswahl an Zahlungsmethoden zu bieten. Dazu zählt auch die Integration der Lösungen von Glory zur Bargeldautomatisierung, mit denen wir die Zahlungsoptionen von Verbrauchen an den Selbstbedienungs- und Zahlungskiosks von Acrelec erweitern."

Motozumi Miwa, President von GLORY Ltd, ergänzte: "Unsere Investitionen in Acrelec sind ein weiterer Schritt bei der Umsetzung der langfristigen Vision 2028 von GLORY. Der Erfolg von Acrelec im Bereich der Selbstbedienungskioske, Click-and-Collect-Lösungen und der Optimierung von Drive-In-Einrichtungen, kombiniert mit dem Know-how des Unternehmens im Bereich IoT und künstlicher Intelligenz, deckt sich perfekt mit der Diversifizierungs- und Wachstumsstrategie von Glory."

Jacques Mangeot, Co-CEO von Acrelec, kommentierte: "Die angekündigten Investitionen von Glory ermöglichen uns jetzt den nächsten, spannenden Schritt und stellen eine großartige Chance für unsere Kunden und unser Team dar. Nach langjährigen Bestrebungen, den Digitalisierungsbedarf in Geschäften zu bedienen, sind wir jetzt bereit, unsere innovativen ‚Smart-Store'-Lösungen der nächsten Generation auf den Markt zu bringen. Unsere elegante, hochwertige Hardware profitiert dabei von einem umfangreichen Paket an innovativer KI-Software, die zu höheren Erlösen und höherer Servicegeschwindigkeit beiträgt."

Co-CEO Jalel Souissi ergänzte: "Diese Investition ist eine nachdrückliche Bestätigung unserer geschäftlichen Ausrichtung. Wir wissen, dass die Partnerschaft mit der renommierten Glory Group für Zuversicht unter unseren außergewöhnlichen, weltweit führenden Kunden sorgt, denn sie können darauf vertrauen, dass Acrelec sie weiterhin mit Leidenschaft, Engagement und kontinuierlicher Innovation betreuen wird. Die Investitionszusicherung von Glory stellt zudem eine fantastische Chance für unsere Teammitglieder dar, wertvolle Erfahrungen mit neuen Projekten zu machen, während sie die Werte leben, die Acrelec so erfolgreich machen: Agilität, Kundennähe und Innovationskraft."

Die Investitionen von Glory in Acrelec unterliegen einer Überprüfung durch die Arbeitnehmervertreter von Acrelec und die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Über ACRELEC

Acrelec ist ein internationales Technologieunternehmen mit dem Ziel, die Kundenerlebnisse bei Gastronomie- und Einzelhandelsmarken zu revolutionieren. Auf der Basis unseres langjährigen Know-hows im Bereich Software, Hardware und Service entwickeln und integrieren wir neue Plattformen, um die Kundenbindung zu stärken, die Effizienz zu optimieren und die Betriebsabläufe zu verbessern.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern entwerfen, kreieren und bauen unsere 900 international ansässigen Mitarbeiter ‚Smart Stores' überall auf der Welt. Wir geben uns nicht mit dem Status Quo zufrieden, sondern schaffen mit Leidenschaft bahnbrechende Produkte, welche die geschäftliche Performance steigern.

Über GLORY

Als globaler Anbieter von technischen Lösungen für die Bargeldhandhabung unterstützen wir Kunden im Finanzwesen, im Handel, in der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie. Wir geben unseren Kunden die Sicherheit, dass ihr Bargeldbestand geschützt ist, und helfen ihnen, Wettbewerbsvorteile zu generieren.

Unsere Bargeld-Automatisierungstechnologien und verfahrenstechnischen Dienstleistungen unterstützen Unternehmen in über 100 Ländern bei der Handhabung, dem Transport und dem Management ihrer Bargeldbestände. Wir sind zwar weltweit tätig, legen jedoch hohen Wert auf persönliche Beziehungen zu unseren Kunden vor Ort, um sie bei ihren individuellen Herausforderungen und Zielen zu unterstützen: Steigerung der Mitarbeitereffizienz, Reduzierung der Betriebskosten und Optimierung des Kundenerlebnisses.

Mit über 10.000 Fachkräften weltweit und eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsstätten blickt GLORY auf eine lange, kundenorientierte und technologiegestützte Geschichte von mehr als 100 Jahren zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.glory-global.com oder folgen Sie uns auf Twitter: http://twitter.com/glory_global.

