München (ots) - Neues Single-Release des ehemaligen Wincent-Weiss-Gitarristen- Gefühlvoller Deutschpop trifft den Nerv der Zeit- "Thriller oder Romcom" ab Freitag, 31. Januar 2020, digital aufallen Kanälen erhältlich Er malt mit Worten: Der deutsche Popkünstler Octavian legt nach seiner Single "So Hell" mit einem neuen Release nach. Erneut trifft der gefühlvolle Musiker mit unverkennbarer Stimme den Nerv der Zeit. "Thriller oder Romcom" erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 31. Januar 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.Als langjähriger Gitarrist des Megastars Wincent Weiss sammelte Octavian seine einprägendste Bühnenerfahrung. Nun startet der deutsche Popkünstler weiter durch und legt mit "Thriller oder Romcom" die nächste gefühlvolle Single innerhalb weniger Wochen nach.Seine Songs sind emotional und für den 27-Jährigen Selbsttherapie, denn in seinen Songs verarbeitet er viel. Dabei kann Octavian schon in jungen Jahren auf eine beachtliche Erfahrung zurückblicken: Der Sänger arbeitete bereits mit musikalischen Größen wie Sebastian Metzner Rickards ("Kool Savas", "Cassandra Steen") und Jan van der Toorn ("Snoop Dogg", "Samy Deluxe") zusammen. Des Weiteren spielte Octavian Konzerte mit Alice Merton und Noah Levi. Nun ist Octavian mit "Thriller oder Romcom" im Deutschpop angekommen."Thriller oder Romcom" erscheint am 31. Januar 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Polydor/Island.----- Download & Stream ----- Link (https://umg.lnk.to/ThrillerOderRomcom)----- Musikvideo ----- YouTube (https://youtu.be/3XRkWmbygHQ)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4508276