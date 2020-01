Berlin (ots) - Die deutsche Schauspielerin Barbara Sukowa, 70, war als Teenager unzufrieden mit ihrem Aussehen. "Hätte es Schönheits-OPs damals gegeben, ich hätte mir mit 15 die Stupsnase machen lassen", sagte sie im Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag". "Ich habe mir damals mit einer Freundin vor dem Spiegel die Nasenflügel abgeklebt. Man ist in diesem Alter so leicht zu verunsichern."https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/schoenheitsideale-im-film-barbara-sukowa-lehnt-plastische-chirurgie-ab/25496046.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4508279