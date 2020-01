Wer unbedingt seine lokalen Steuern und Verwaltungsgebühren mit der Kryptowährung Bitcoin begleichen möchte, kann das tun. Ein Wohnsitz in den Schweizer Örtchen Zug oder Zermatt ist allerdings Voraussetzung. Halt, Steuern nur in Zermatt! Das am Fuße des Matterhorns gelegene 5.000-Seelen-Örtchen Zermatt nimmt für seine Verwaltungsgebühren, sowie die Begleichung lokaler Steuern ab sofort die Kryptowährung Bitcoin als Zahlungsmittel an. In der Schweizer Gemeinde Zug können Krypto-Fans schon seit 2016 mit Bitcoin zahlen, allerdings nur für bestimmte Amtsleistungen und nur bis zu einer Größenordnung von umgerechnet rund 180 Euro. Zu...

