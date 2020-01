Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Innsbruck (pta028/31.01.2020/19:22) - Die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck, welche durch ihre Tochtergesellschaft Wolftank Adisa Shanghai Environmental Technology Ltd. auch in China im Bereich Umweltschutz und Tanksanierung tätig ist, zur derzeitigen Situation des Unternehmens in China: Die WHO hat aufgrund der Coronavirus-Epidemie heute eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen. Als Reaktion darauf und in Abstimmung mit allen in unser Chinageschäft eingebundenen Stakeholder wurde beschlossen, den aktuellen Betriebs-Urlaub ider Mitarbeiter in China aus Anlass des Chinesischen Neujahrs (Spring Festival) bis zum 10. Februar zu verlängern. Auch wenn dies bisher noch kaum negative Auswirkung auf den Geschäftserfolg hatte, gibt das Management dennoch zu bedenken, dass es bei weiteren Verzögerungen von laufenden und anstehenden Projekten in 2020 zu signifikanten Einbussen bei Umsatz, Ebitda und Vorsteuergewinn kommen könnte. "Wir sind aber zuversichtlich, bei einer Normalisierung der Situation im ersten Quartal durch bereits vorgesehene Kapazitätsausbau-Massnahmen diesen Effekt im zweiten Halbjahr 2020 wieder kompensieren zu können", sagt Dr. Peter Werth, CEO der Wolftank-Gruppe nach eingehender Analyse der Situation mit der Geschäftsführung der chinesischen Tochter.



Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen, sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen. Das Unternehmen ist welweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) wird an der Münchener Wertpapierborse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Borse AG notiert. Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Interneseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter www.wolftank-adisa.com



Aussender: Wolftank-Adisa Holding AG Adresse: Grabenweg 58, 6020 Innsbruck Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Peter Werth Tel.: +43 (0)512 345726 E-Mail: peter.werth@wolftank.com Website: www.wolftank-adisa.com



ISIN(s): AT0000A25NJ6 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien Weitere Handelsplätze: m:access in München



