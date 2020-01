BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, sieht im britischen EU-Austritt Gefahren für die gesamte Europäische Union. "Wenn der Brexit gefühlt ein Erfolg wird, dann ist er der Anfang vom Ende der EU", sagte der CSU-Politiker der "Welt" (Samstagsausgabe, Online Freitag). "Wir müssen erkennen, dass mit diesen Verhandlungen (über die Beziehungen EU-Großbritannien) auch über die Zukunft der EU entschieden wird."



Zum 1. Februar verkleinert sich die EU um Großbritannien, das mehr als 47 Jahre Mitglied der Union und ihrer Vorgängerorganisationen war. Auf die Frage, ob er Nachahmer der Briten fürchte, sagte Weber, der Brexit dürfe nicht zum Stichwortgeber für (EU-Skeptiker wie) Marine Le Pen in Frankreich oder Viktor Orban in Ungarn werden.



Weber betonte zudem: Mit ihrem Austritt verlören die Briten die Vorteile der Gemeinschaft. Für ein EU-Abkommen mit Großbritannien sieht er drei Schwerpunkte: "einen Handelsvertrag, die Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Anti-Terror-Kampf und die außenpolitische Koordinierung". Auch müsse die EU ein Interesse haben, "dass Spitzenforschung für Schlüsseltechnologien innerhalb der EU stattfindet und nicht vorrangig in Oxford oder Cambridge"./hn/DP/fba