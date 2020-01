Berlin (ots) - Das gehört inzwischen auch schon zum Berliner Stadtbild: Abgesperrte Straßen, Kolonnen von Wohnwagen, die den Zugang blockieren, und Hinweise im Briefkasten, dass in der Nachbarschaft mal wieder gedreht wird. Das fällt zunehmend schwer, wird doch immer mehr gedreht in Berlin. Kinofilme, immer öfter aber auch Serienformate, wo die Dreharbeiten auch noch länger dauern. Da muss der Hauptstädter Langmut beweisen. Denn in Zeiten des Umbruchs der Medienlandschaft ist das ein gutes Zeichen, das optimistisch stimmt. Und es kommt am Ende nicht nur der Branche, sondern der ganzen Region zugute. Auf jeden Euro, den das Medienboard Berlin-Brandenburg gibt, fließt über das Fünffache an Investitionen zurück. Das sollte man berücksichtigen, statt sich zu ärgern, wenn mal wieder Dreharbeiten im Kiez anstehen.



