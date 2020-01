The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2020



ISIN Name



CA1494941067 CAUTIVO MINING INC.

CA7766181001 ROOSTER ENERGY LTD

CH0034389707 ALPIQ HOLDING AG NAM.SF10

FR0010458729 IMPLANET SA EO 0,01

NO0010872732 NORWEGIAN AIR SHUT. -ANR-

