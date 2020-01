Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den Dow Jones gegenwärtig etwas getrübt. Das Aktienbarometer verliert 424 Punkte. Die privaten und institutionellen Anlegern an den Börsen in den USA sind derzeit eher pessimistisch gestimmt. Die Folge: Für den Index steht ein Minus von 1,90 Prozent auf der Kurstafel.

Den vollständigen Artikel lesen ...