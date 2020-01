Die anhaltende Unsicherheit um das Coronavirus hat die Kurse von US-Staatsanleihen am Freitag merklich gestützt. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.Die Infektionen und Todesfälle erlebten in China bis Freitag den größten Anstieg innerhalb eines Tages. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte die Ausbreitung des Virus zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite". Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...