Freiburg (ots) - So berechtigt aber der Einsatz von Beratern oft sein mag, so klar sind die Risiken. Private Dienstleister haben eigene Interessen, etwa das an dauerhaften Aufträgen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ein Teil des Berater-Booms der Regierung hier seinen Ursprung hat. Auch ist externer Rat nicht immer guter Rat. So spielten Berater beim Mautdebakel und der laxen Auftragsvergabe im Verteidigungsressort eine unrühmliche Rolle. In beiden Fällen gab es ehrgeizige Minister, die Druck gemacht haben. Berater mögen für allzu forsche Vorgaben zugänglicher sein als eine dem Gemeinwohl verpflichtete Bürokratie. Man sollte sie nur einsetzen, wo es nötig ist, und den Wildwuchs beenden. http://mehr.bz/khs26p



