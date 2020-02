Ralf Anders: WACKER Wacker Chemie (WKN: WCH888) ist in die Chinafalle getreten. Polysilicium ist der wichtigste Grundstoff für die Halbleiter- und Solarindustrie, weshalb die Aussichten bis Ende 2017 blendend wirkten. Aber wie so oft zogen die Chinesen blitzschnell eigene Fabriken hoch und ein massiver Preisverfall war die Folge. Bei Wacker bedeutete das nicht nur ein Einbruch beim Gewinn, sondern auch eine mächtige Sonderabschreibung in Höhe von 750 Mio. Euro. Entsprechend desolat ist das Chartbild. ...

