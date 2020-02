Letzten Mittwoch hat Tesla (WKN: A1CX3T) mal wieder alle überrascht. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn schlug der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Reaktion des Aktienmarktes darauf war extrem positiv: Die Anteile schossen um 10,3 % in die Höhe und stehen nun bei fast 641 Dollar, was gut 580 Euro entspricht (Stand: 30.01.2020). Doch dieser Intraday-Höhenflug ist kein Einzelfall: Denn schon seit einigen Monaten schießen Tesla-Aktien nahezu ungebremst in die Höhe und haben dabei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...