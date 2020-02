Am Freitag der vergangenen Woche fand eine der ersten Hauptversammlungen in diesem noch recht jungen Börsenjahr statt. Das neue Management von thyssenkrupp (WKN: 750000) stellte sich dabei den Fragen und wohl vor allem der Kritik der Investoren. Keine Dividende, ein heftiger Konzernumbau und keinerlei nachhaltige Perspektive scheint hier weiterhin den operativen Alltag zu bestimmen. Aber, immerhin, mit dem Verkauf der Aufzugsparte, so die Hoffnung, wird alles immer besser. Auch auf der Hauptversammlung ...

